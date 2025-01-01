Frente a silos convencionales de hormigón o sistemas de transporte neumático, nuestras soluciones en chapa galvanizada reforzada con ventilación estática forzada inferior y elevadores de cangilones mecánicos ofrecen ventajas medibles en plantas siderúrgicas: menor costo de mantenimiento, mayor continuidad operativa y control de calidad del árido almacenado.

Ventilación estática forzada inferior El sistema SVF-200 evita condensaciones internas sin consumir energía activa. Mantiene la humedad relativa por debajo del 45% en el interior del silo, preservando la fluidez del material y eliminando atascos en las compuertas de descarga. A diferencia de sistemas de aireación externa, no requiere compresores ni filtros de alta presión.

Elevador de cangilones EC-150 Transporta hasta 150 t/h de áridos secos con un desgaste mínimo gracias a sus cangilones de acero al manganeso. El tensado automático de la banda reduce las paradas por mantenimiento a una revisión cada 800 horas de operación, frente a las 300 horas de equipos con tensado manual. Certificado para ambientes con polvo combustible.

Chapa galvanizada reforzada La estructura del silo VG-5000 utiliza acero galvanizado en caliente con espesores de 4 a 6 mm, resistente a la corrosión por exposición a ambientes industriales. Su diseño modular permite ampliar la capacidad en un 30% sin modificar la cimentación existente, algo inviable en silos de hormigón armado.

Integración con sistemas SCADA Todos los equipos incluyen sensores de nivel, temperatura y humedad con salida Modbus RTU. La planta puede monitorear en tiempo real el estado del árido almacenado y programar descargas automatizadas. Esto reduce la intervención manual en un 70% respecto a sistemas sin telemetría.