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Silos de chapa galvanizada reforzada

Ventilación estática forzada inferior y elevadores de cangilones mecánicos para el manejo continuo de áridos secos a granel en plantas siderúrgicas.
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Mensajes del equipo técnico

Diálogos sobre instalación y mantenimiento de silos

MC

Matthew Carrera

Revisé los planos del VG-5000. La base de hormigón debe tener 30 cm de espesor para soportar la carga dinámica del silo lleno.

JQ

Juliana Quezada

Confirmado el pedido de chapas galvanizadas calibre 14 para el revestimiento exterior del elevador EC-150.

JE

Juan Esteban Esquibel

El sistema SVF-200 requiere un ducto de 400 mm de diámetro en la entrada de aire. Ya coordiné con el taller.

MP

Miguel Ángel Peres

La prueba de estanqueidad del silo VG-5000 se programó para el jueves a las 9:00. Necesito dos operarios.

MC

Matthew Carrera

Actualicé el cronograma de montaje del elevador EC-150. La entrega de cangilones se adelanta al martes.

JQ

Juliana Quezada

Recibí el certificado de calidad de los filtros del SVF-200. Cumplen con la norma ISO 16890.

Buenas tardes, Matthew. ¿Podemos adelantar la revisión de la cimentación para el miércoles?

Sí, Juliana. Confirmo que el miércoles a las 10:00 estoy libre. Llevo los planos actualizados.

Perfecto. También necesito que veamos el detalle de las compuertas de descarga del silo.

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Solicite una evaluación técnica de su planta sin compromiso. Revisamos sus necesidades de capacidad, flujo de material y condiciones de operación para proponerle la solución de silo y elevador más adecuada.
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Por qué confiar en nosotros

Diferencias que marcan la operación

Frente a silos convencionales de hormigón o sistemas de transporte neumático, nuestras soluciones en chapa galvanizada reforzada con ventilación estática forzada inferior y elevadores de cangilones mecánicos ofrecen ventajas medibles en plantas siderúrgicas: menor costo de mantenimiento, mayor continuidad operativa y control de calidad del árido almacenado.
Ventilación estática forzada inferior

El sistema SVF-200 evita condensaciones internas sin consumir energía activa. Mantiene la humedad relativa por debajo del 45% en el interior del silo, preservando la fluidez del material y eliminando atascos en las compuertas de descarga. A diferencia de sistemas de aireación externa, no requiere compresores ni filtros de alta presión.

Elevador de cangilones EC-150

Transporta hasta 150 t/h de áridos secos con un desgaste mínimo gracias a sus cangilones de acero al manganeso. El tensado automático de la banda reduce las paradas por mantenimiento a una revisión cada 800 horas de operación, frente a las 300 horas de equipos con tensado manual. Certificado para ambientes con polvo combustible.

Chapa galvanizada reforzada

La estructura del silo VG-5000 utiliza acero galvanizado en caliente con espesores de 4 a 6 mm, resistente a la corrosión por exposición a ambientes industriales. Su diseño modular permite ampliar la capacidad en un 30% sin modificar la cimentación existente, algo inviable en silos de hormigón armado.

Integración con sistemas SCADA

Todos los equipos incluyen sensores de nivel, temperatura y humedad con salida Modbus RTU. La planta puede monitorear en tiempo real el estado del árido almacenado y programar descargas automatizadas. Esto reduce la intervención manual en un 70% respecto a sistemas sin telemetría.

Más de 12 años en plantas siderúrgicas

Nuestros silos y elevadores operan en plantas de Argentina, Brasil y Chile. La tasa de disponibilidad reportada supera el 97% en condiciones de trabajo continuo. Cada instalación incluye un plan de mantenimiento preventivo con repuestos críticos en stock local.

Preguntas frecuentes sobre silos y elevadores

Respuestas claras sobre almacenamiento vertical, ventilación forzada y manejo de áridos en plantas siderúrgicas.

¿Qué capacidad de almacenamiento tienen los silos galvanizados?

El modelo VG-5000 ofrece 5000 m³ útiles para áridos secos. La chapa galvanizada reforzada soporta cargas continuas y el sistema de ventilación estática forzada inferior evita condensaciones internas. Se instala modularmente según la demanda de la planta.

¿Cómo se realiza el mantenimiento del elevador de cangilones?

El EC-150 incorpora tensado automático de banda y cangilones de acero al manganeso. La inspección visual de los cangilones y la lubricación de los rodamientos se programa cada 200 horas de operación. El acceso a la cabeza motriz es directo desde la plataforma de servicio.

¿El sistema de ventilación forzada funciona en climas húmedos?

El SVF-200 está diseñado para operar en ambientes con alta humedad relativa. Genera un flujo ascendente controlado que mantiene la temperatura uniforme y elimina la humedad en la base del silo. Los filtros de admisión se limpian sin herramientas y el panel de control permite monitoreo remoto.

¿Cuánto tiempo lleva instalar un silo completo con elevador?

La instalación estándar de un silo VG-5000 con su elevador EC-150 y el sistema SVF-200 requiere entre 12 y 16 semanas, incluyendo obra civil, montaje de estructura galvanizada, conexionado eléctrico y puesta en marcha. Se entrega documentación técnica completa y capacitación del personal.

¿No encuentras tu consulta? Escríbenos a info@magatopia.com o llama al (9403)46-2623.

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