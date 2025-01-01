Matthew Carrera
Revisé los planos del VG-5000. La base de hormigón debe tener 30 cm de espesor para soportar la carga dinámica del silo lleno.
Próximo paso
Por qué confiar en nosotros
El sistema SVF-200 evita condensaciones internas sin consumir energía activa. Mantiene la humedad relativa por debajo del 45% en el interior del silo, preservando la fluidez del material y eliminando atascos en las compuertas de descarga. A diferencia de sistemas de aireación externa, no requiere compresores ni filtros de alta presión.
Transporta hasta 150 t/h de áridos secos con un desgaste mínimo gracias a sus cangilones de acero al manganeso. El tensado automático de la banda reduce las paradas por mantenimiento a una revisión cada 800 horas de operación, frente a las 300 horas de equipos con tensado manual. Certificado para ambientes con polvo combustible.
La estructura del silo VG-5000 utiliza acero galvanizado en caliente con espesores de 4 a 6 mm, resistente a la corrosión por exposición a ambientes industriales. Su diseño modular permite ampliar la capacidad en un 30% sin modificar la cimentación existente, algo inviable en silos de hormigón armado.
Todos los equipos incluyen sensores de nivel, temperatura y humedad con salida Modbus RTU. La planta puede monitorear en tiempo real el estado del árido almacenado y programar descargas automatizadas. Esto reduce la intervención manual en un 70% respecto a sistemas sin telemetría.
Nuestros silos y elevadores operan en plantas de Argentina, Brasil y Chile. La tasa de disponibilidad reportada supera el 97% en condiciones de trabajo continuo. Cada instalación incluye un plan de mantenimiento preventivo con repuestos críticos en stock local.
Respuestas claras sobre almacenamiento vertical, ventilación forzada y manejo de áridos en plantas siderúrgicas.
El modelo VG-5000 ofrece 5000 m³ útiles para áridos secos. La chapa galvanizada reforzada soporta cargas continuas y el sistema de ventilación estática forzada inferior evita condensaciones internas. Se instala modularmente según la demanda de la planta.
El EC-150 incorpora tensado automático de banda y cangilones de acero al manganeso. La inspección visual de los cangilones y la lubricación de los rodamientos se programa cada 200 horas de operación. El acceso a la cabeza motriz es directo desde la plataforma de servicio.
El SVF-200 está diseñado para operar en ambientes con alta humedad relativa. Genera un flujo ascendente controlado que mantiene la temperatura uniforme y elimina la humedad en la base del silo. Los filtros de admisión se limpian sin herramientas y el panel de control permite monitoreo remoto.
La instalación estándar de un silo VG-5000 con su elevador EC-150 y el sistema SVF-200 requiere entre 12 y 16 semanas, incluyendo obra civil, montaje de estructura galvanizada, conexionado eléctrico y puesta en marcha. Se entrega documentación técnica completa y capacitación del personal.
¿No encuentras tu consulta? Escríbenos a info@magatopia.com o llama al (9403)46-2623.